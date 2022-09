Verona, Cabal: "Salvezza possibile se restiamo uniti"

VERONA - Juan Cabal, nuovo difensore del Verona, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Ho deciso di venire a Verona con la mia famiglia perché era un'occasione interessante considerando il valore del Club, della sua storia e della città. Sono sicuro di poter crescere professionalmente in questa squadra - ha dichiarato- L'esordio? stata una partita molto difficile, ma sono stato molto felice per il mio ingresso in campo. Un debutto che sognavo da quando ero piccolo. In merito al mio ruolo, come difensore posso giocare sia sulla sinistra che al centro. Le mie caratteristiche sono la velocità, la dinamicità e la tecnica. Detto questo, sono disposto a giocare nel ruolo che mi viene richiesto. In Europa anche grazie a mio padre? Vero, sicuramente è merito suo e di quello che mi ha insegnato. Ma devo ringraziare anche le persone che mi stanno vicino e le lezioni che mi ha dato e mi sta dando la vita. Ho avuto la fortuna di essere arrivato in Europa, sono felice per questo. In Serie A maturano i grandi difensori, è una scuola per i centrali e sono contento che il ruolo del nostro mister, in passato, sia stato proprio quello. Sicuramente mi insegnerà tanto. Idoli e modelli? In Colombia Yepes, Zapata... Quelli che giocavano in Nazionale nel primo Mondiale che vidi, perché prima il calcio non mi piaceva il calcio. Personalmente non li conosco, ma guardandoli in tv ho imparato molto".