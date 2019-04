Juventus, ansia Chiellini: è a rischio per l’Ajax

TORINO - Ronaldo sì, Chiellini nì. Massimiliano Allegri potrebbe fare a meno del proprio capitano per la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. Il difensore bianconero ha accusato un indurimento al polpaccio alla fine dell’allenamento di lunedì: in caso di forfait è quasi certa la presenza di Daniele Rugani considerate le assenze di Barzagli e Caceres. Per l’andata dei quarti di Champions League sarà anche da valutare la condizione di Emre Can, che ha riportato una distorsione alla caviglia in occasione della vittoria di sabato contro il Milan.

Cancelo: «Ronaldo sarà convocato»

Juventus-Ajax, dalla Coppa dei Campioni alla Champions

Volata Champions League: FOTO

IL PROGRAMMA - La marcia di avvicinamento al delicato impegno europeo proseguirà con l’allenamento alla Continassa (12.15) e con la partenza alla volta della capitale olandese. La conferenza stampa del tecnico bianconero è prevista per le 18.40 e sarà preceduta dal walk-around mentre il tecnico dell’Ajax, ten Hag, parlerà alle 15.15. Poi, alle 16, l’allenamento dei padroni di casa con i primi quindici minuti aperti ai media.