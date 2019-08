Diretta sorteggi Champions League: Juve con Atletico Madrid, Napoli con Liverpool

MONTECARLO - E' completo il quadro degli 8 gironi di Champions League dopo il sorteggio di Montecarlo. La Juventus è stata inserita nel girone D con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Il Napoli, invece, ritrova il Liverpool, campione in carica, come l'anno scorso. La formazione di Ancelotti è nel girone E con Reds, Salisburgo e Genk. Sfortunata l'Inter, che finisce nel girone di ferro: il gruppo F con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. L'Atalanta, infine, è stata sorteggiata nel gruppo C con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria.

19.18 - Il presidente Ceferin sul palco per premiare il miglior giocatore della scorsa stagione: Van Dijk. Il difensore del Liverpool riceve il premio: "Prima di tutto devo ringraziare i miei compagni. Senza loro, lo staff, non sarei qui adesso. Ringrazio la mia famiglia: è stato un viaggio lungo. Parte del mio viaggio è parte di quello che sono. Sono orgoglioso di questo e di questo trofeo. Tutto il merito va a chi mi ha aiutato in questo viaggio. Il mio idolo? Guardavo Ronaldinho perché trasmetteva tanta gioia".

19.15 - Siparietto Messi-Ronaldo. L'argentino: "Bella rivalità tra noi in Spagna". Il portoghese: "Mi mancano le partite in Spagna contro di lui".

19.14 - Parla Ronaldo: "Primo anno in Italia bellissimo, speciale. Mi sono trasferito dal Real alla Serie A. A livello individuale ho fatto molto bene e anche a livello di gruppo. Sono molto felice. Ora un'altra stagione, altri record".

19.12 - Le parole di Messi: "Il gol numero 600 contro il Liverpool ha vinto il premio come miglior gol della scorsa stagione come si mantiene il tuo livello? E' bello segnare, bellissimo per me, la squadra, i tifosi. E' stato un bel gol devo dire".

19.08 - Napoli, il commento di Ancelotti: “Meglio dello scorso anno, ma comunque un girone difficile. Siamo fiduciosi”

19.07 - E' il momento della premiazione della miglior giocatrice della scorsa stagione: vince Lucy Bronze (Olympique Lione)

18.58 - Completo il quadro dei gironi di Champions League

18.52 - Atalanta nel gruppo C con il Manchester City

18.52 - Inizia il sorteggio della quarta e ultima fascia

18.50 - E' Messi il miglior attaccante della scorsa stagione: "Ogni anno che inizia ho lo stesso obiettivo. Cerco di superarmi a livello individuale, di squadra, di migliorare come gruppo. Ci proveremo anche questa volta"

18.44 - Inter nel girone di ferro con Barcellona e Borussia Dortmund

18.43 - Inizia il sorteggio della terza fascia

18.42 - De Jong premiato come migliore centrocampista della scorsa stagione: "E' stato un viaggio incredibile per l'Ajax. Non so come abbiamo fatto nella scorsa stagione, ma avevamo tanto talento in campo. Se combini queste cose insieme, arrivano i risultati".

18.39 - Atletico Madrid con la Juve nel gruppo D, Napoli con il Liverpool nel gruppo E.

18.32 - Inizia il sorteggio della seconda fascia.

18.31 - Van Dijk premiato come miglior difensore della scorsa stagione: "Vogliamo difendere questa coppa, sarà complicato e ci sono grandi squadre ma lotteremo. E' il minimo che possiamo fare".

18.29 - Juventus nel gruppo D.

18.27 - Inizia il sorteggio, partendo dalle squadre di prima fascia.

18.20 - Alisson è il miglior portiere della scorsa edizione di Champions. L'estremo difensore del Liverpool sale sul palco per ricevere il premio: "Da bambino sognavo di vincere la Champions. Da quando ho iniziato la carriera è stato un obiettivo per me la Champions. E' una cosa di cui sono grato alla mia famiglia, a me e ai miei compagni".

18.18 - Sul palco della presentazione della nuova edizione di Champions anche Petr Cech. L'ex portiere di Chelsea e Arsenal: "Amo lo sport, la musica. L'hockey mi tiene in un gruppo. E poi suono la batteria, per me è bellissimo"

18.15 - E' il turno di Wesley Sneijder sul palco. L'ex giocatore dell'Inter ricorda: "La finale con l'Inter? Ho solo bei ricordi di quella sera. E' il premio più bello. Sono passati 10 anni ed è un ricordo ancora fantastico. Il ritiro dal calcio giocato? Credo di averlo fatto nel momento giusto. Ora cerco di lavorare con i giovani per aiutarli nel loro sviluppo".

18.12 - E' Altintop l'ambasciatore della finale di Champions League a Istanbul. Ecco le sue dichiarazioni: "Istanbul è una città piena di colori, connette l'Asia all'Europa. Dovete visitare questa città. E' una grande esperienza per tutti. Lo stadio Ataturk è importantissimo per noi a Istanbul".

18.07 - Sale sul palco Eric Cantona, che si aggiudica il premio Uefa President's Award per la straordinaria carriera e per l'impegno nel sostenere cause benefiche. Le parole di Cantona: "Penso a cosa siamo per i ragazzi. Siamo quasi degli dei. Senza la scienza, non saremmo però in grado di vivere in questo mondo, di essere quello che siamo. Io penso che il mondo sia pieno di incidenti, crimini che uccidono le persone. I crimini e le guerre continueranno. Ma io amo il calcio"

18.00 - E' iniziata la presentazione del sorteggio di Champions: conducono Pedro Pinto e Reshmin Chowdhury

17.52 - Sneijder: "Barcellona e Liverpool le favorite. L'Inter è migliorata tanto. Icardi? Non lo conosco come persona, non posso dare un'opinione"

17.46 - Ci sono anche Cech e Sneijder, tra i protagonisti del sorteggio

17.45 - C'è Cristiano Ronaldo a Montecarlo per il sorteggio di Champions

Le quattro fasce: ecco chi evitare

La prima fascia è composta dai campioni in carica, dalla vincitrice dell'ultima Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Psg, Zenit. In seconda fascia, invece, il Real Madrid con il Napoli mentre l'Inter è inserita nell’urna numero 3 e l'Atalanta in quarta fascia.

Dove guardare i sorteggi in diretta tv

È possibile seguire il sorteggio di Champions in diretta tv su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Sky Sport Collection, Italia 1 e Eurosport dalle 17.45. Sul web corrieredellosport.it seguirà come sempre l’evento in tempo reale.

I criteri del sorteggio di Champions

Non si possono affrontare squadre della stessa federazione. Come stabilito dal Comitato Esecutivo Uefa, poi, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere inserite nello stesso gruppo. Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le gare tra martedì e mercoledì: "Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H" si legge sul sito dell'Uefa. Durante la cerimonia, inoltre, saranno consegnati i premi relativi alla scorsa stagione.

Il calendario della Champions

La prima giornata della fase a gironi è in programma il 17/18 settembre, la seconda 1/2 ottobre, la terza 22/23 ottobre, poi a novembre le gare di ritorno: il 5/6 la quarta giornata, il 26/27 la quinta e il 10/11 dicembre la sesta e ultima giornata. Il 16 dicembre ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale che si disputeranno il 18/19/25 e 26 febbrario per quel che riguarda le gare di andata, il 10/11/17 e 18 marzo i match di ritorno. Il 20 marzo è in programma il sorteggio per quarti di finale e semifinali. L'andata dei quarti si svolgerà il 7 e 8 aprile, la settimana successiva il ritorno. Semifinali di andata fissate per il 28/29 aprile, ritorno il 5/6 maggio. Infine sabato 30 maggio la finale di Istanbul.