Champions League, il calendario di Napoli, Juve, Inter ed Atalanta

ROMA - La Uefa ha reso note le date e gli orari di tutti i 96 match della fase a gironi di Champions League, con il Napoli che debutta martedì 17 settembre al San Paolo contro i campioni in carica del Liverpool, alle 18.55 del 2 ottobre, invece, la gara in casa del Genk. Quindi, la doppia sfida col Salisburgo, in Austria il 23 ottobre e ritorno in Campania il 5 novembre, l'Anfield il 27 novembre e chiusura coi belgi il 10 settembre.

Champions League, calendario Napoli

Napoli-Liverpool 17 Settembre ore 21

Genk-Napoli 2 Ottobre ore 18.55

Salisburgo-Napoli 23 Ottobre ore 21

Napoli-Salisburgo 5 Novembre ore 21

Liverpool-Napoli 27 Novembre ore 21

Napoli-Genk 10 Dicembre ore 18.55

Champions League, calendario Juve

La Juventus sfiderà Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Dinamo Mosca nel gruppo D: questo ha decretato l'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo. I bianconeri di Maurizio Sarri, che esordiranno mercoledì 18 settembre alle 21 al Wanda Metropolitano ed ospiteranno poi tedeschi (martedì 1° ottobre) e russi (martedì 22) all'Allianz Stadium, saranno chiamati alla trasferta a Mosca nella prima gara di ritorno, in programma mercoledì 6 novembre alle 18.55, poi sfida casalinga con l'Atletico (26 novembre alle 21) e chiusura in Germania mercoledì 11 dicembre.

Atletico Madrid-Juventus 18 Settembre ore 21

Juventus-Bayer Leverkusen 1 Ottobre ore 21

Juventus-Lokomotiv Mosca 22 Ottobre ore 21

Lokomotiv Mosca-Juventus 6 Novembre ore 18.55

Juventus-Atletico Madrid 26 Novembre ore 21

Bayer Leverkusen-Juventus 11 Dicembre ore 21

Champions League, calendario Inter

L'Inter debutta al Meazza contro lo Slavia Praga, sulla carta l'impegno più semplice del girone. Alla seconda giornata, invece, ecco il Camp Nou contro il Barcellona di Messi, mentre il doppio confronto con il Borussia arriva a distanza di 15 giorni: prima a Milano e poi a Dortmund. Trasferta a Praga nel penultimo turno e chiusura in bellezza in casa contro il Barcellona il 10 Dicembre.

Inter-Slavia Praga 17 Settembre ore 18.55

Barcellona-Inter 2 Ottobre ore 21

Inter-Borussia Dortmund 23 Ottobre ore 21

Borussia Dortmund-Inter 5 Novembre ore 21

Slavia Praga-Inter 27 Novembre ore 21

Inter-Barcellona 10 Dicembre ore 21

Champions League, calendario Atalanta

Inizia invece a Zagabria l'avventura europea dell'Atalanta che il prossimo 18 Settembre sfiderà la Dinamo in trasferta. La prima in casa (a San Siro e non a Bergamo), invece, sarà contro lo Shakhtar, mentre la doppia grande sfida con il Manchester City si gioca prima all'Etihad e poi a San Siro. Ancora in casa per il penultimo turno contro la Dinamo, mentre si chiude in Ucraina l'11 Dicembre con lo Shakhtar.

Dinamo Zagabria-Atalanta 18 Settembre ore 21

Atalanta-Shakhtar 1 Ottobre ore 18.55

Manchester City-Atalanta 22 Ottobre ore 21

Atalanta-Manchester City 6 Novembre ore 21

Atalanta-Dinamo Zagabria 26 Novembre ore 21

Shakhtar-Atalanta 11 Dicembre ore 18.55