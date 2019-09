Champions, la Uefa pubblica la guida per l'esatta pronuncia dei giocatori

ROMA - Basta con la Babele delle pronunce. Da domani torna la Champions League e l'Uefa ha deciso di mettere un po' d'ordine al disordine linguistico che spesso accompagna i nomi dei giocatori, nella presentazione delle squadre in campo e nelle telecronache. Così la Federcalcio europea ha pensato bene di pubblicare sul suo sito ufficiale una sorta di guida alla pronuncia corretta dal titolo esemplificativo ("Come pronunciare correttamente i nomi dei giocatori. Leggi e impara"), con l'intento dichiarato di evitare bizzarre pronunce dei nomi dei calciatori. Una prima volta assoluta, figlia dello strapotere della tv e della Babele calcistica di giocatori da tutto il mondo Gli esempi sono innumerevoli - l'intento è soprattutto quello di venire incontro ai telecronisti inglesi, spesso incapaci di pronunciare correttamente cognomi italiani, spagnoli, tedeschi o turchi - e tutti messi nero su bianco sul sito dell'Uefa con le squadre indicate in ordine alfabetico.

AJAX (Eye-axe)

Carel Eiting – Eh-ting

Quincy Promes – Pro-mess

Dušan Tadic – Doo-shan Tad-itch

Donny van de Beek – Vonder-Bake

Hakim Ziyech – Zee-eck

ATALANTA

Martin de Roon – der-Own

Hans Hateboer – Hatta-boo-er

Simon Kjær – Kee-air

Mario Pašalic – Pa-shah-litch

Berat Xhimshiti – Jimsh-ittee

ATLÉTICO MADRID (At-LAY-tee-co)

João Félix – Joo-wow Fay-lish

Koke – Cokka

Saúl Ñíguez – Sow-ool Nee-gess

Ivan Šaponjic – Shap-on-yitch

Šime Vrsaljko – She-may Ver-sal-ko

BARCELONA (Bar-sell-owe-nah)

Antoine Griezmann – An-twan Gree-ez-man

Clément Lenglet – Long-lay

Moussa Wagué – Wa-gay

BAYER LEVERKUSEN (By-er)

Charles Aránguiz – Aran-gweess

Lukas Hradecky – Hra-dets-key

Ramazan Özcan – Erz-jan

Joel Pohjanpalo – Po-yan-pah-lo

BAYERN MÜNCHEN (By-ern Moon-shun)

Jérome Boateng – Jeh-rom Bwa-teng

Mickael Cuisance – Kweez-onss

Robert Lewandowski – Levan-dovski

Daniels Ontužans – On-too-jans

Ivan Perišic – Perish-itch

BENFICA (Ben-fee-ka)

Caio – Kye-oh

Ljubomir Fejsa – Lubo-meer Fay-sa

Andrija Živkovic – An-dree-a Jiv-kov-itch