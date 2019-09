Napoli-Liverpool 2-0, il tabellino

NAPOLI - Il Napoli di Ancelotti parte col botto in Campions League: gli azzurri sconfiggono 2-0 i campioni in carica del Liverpool, grazie al rigore trasformato da Mertens all'82' e al sigillo di Llorente in pieno recupero.

NAPOLI-LIVERPOOL 2-0: NUMERI E STATISTICHE

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (30' st Elmas), Ruiz, Insigne (21' st Zielinski); Lozano (24' st Llorente), Mertens. A disposizione: Ghoulam, Ospina, Milik, Maksimovic. Allenatore: Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Adriàn; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (42' st Shaqiri), Fabinho, Milner (21' st Wijnaldum); Salah, Roberto Firmino, Manè. A disposizione: Lovren, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Gomez, Kelleher. Allenatore: Klopp

ARBITRO: Brych (Ger)

MARCATORI: 37' st rig. Mertens, 47' st Llorente

NOTE: Ammoniti: Llorente (N), Robertson, Milner (L). Recupero: 0' e 5'. Calci d'angolo: 7-6 per il Napoli