Juve, Cristiano Ronaldo spaventa l'Atletico Madrid al 94': il gesto ai tifosi

MADRID (Spagna) - La Juventus torna da Madrid con un 2-2 che lascia più di un rimpianto, soprattutto alla luce di un doppio vantaggio sciupato nel finale. In casa Atletico, però, conoscono bene l'orgoglio smisurato di Cristiano Ronaldo e, non a caso, i tifosi lo subissano di fischi dal primo all'ultimo istante di gioco e il fuoriclasse portoghese, di tutta risposta, regala loro un brivido al 94' quando, dopo esser scappato via in dribbling a tre avversari, lascia partire un fendente che "brucia" Oblak, impassibile, col pallone che termina per sua fortuna sul fondo per questione di (pochissimi) millimetri.

"Vi siete messi paura, eh?

CR7 mastica amaro e sorride iroinicamente, poi volge lo sguardo verso la tribuna a sé più vicina e mima l'inequivocabile gesto: "Vi siete messi paura, eh?". L'ex Real, che lo scorso anno, in occasione dell'andata degli ottavi di finale, "ricordò" alla curva dei "materassi" (punita 25 volte in carriera) le cinque Champions League vinte, secondo 'Marca' ha così commentato l'accaduto in zona mista ad un giornalista de 'El Chiringuito': "Imparare, dovete imparare". Il quotidiano spagnolo s'interroga se la frase fosse rivolta ai soli cronisti, ai tifosi dell'Atletico o a tutto l'ambiente.