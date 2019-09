Napoli, Maksimovic out per il Genk. Manolas tra i convocati

NAPOLI - Con un comunicato ufficiale, il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la trasferta belga di mercoledì 2 ottobre (ore 18.55) contro il Genk, valida per il secondo turno di Champions League. Ecco i convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.

Maksimovic ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Le sue condizioni verranno valutate tra 10 giorni. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in seguito al lieve affaticamento muscolare e partirà con il gruppo. Oggi coloro che sono andati in campo dall'inizio contro il Brescia hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione col pallone e di seguito seduta tattica con posizionamenti di gioco. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni al tiro.