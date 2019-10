Valverde: "Fuori Umtiti, Ansu Fati e Jordi Alba. Messi? L'allenamento sarà decisivo"

BARCELLONA - "Hanno cambiato tanto, giocatori e allenatore. Ha avuto un inizio spettacolare, sta vincendo tutte le partite e per questo ci aspettiamo una gara dura. Il riferimento dello scorso anno è relativo, questa è un'altra Inter. Ha l'aspetto e la solidità del suo allenatore, sarà dura segnare contro di loro ma per noi è una gara da vincere" ha detto Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa sull'Inter. I catalani affrontano domani i nerazzurri per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e l'allenatore dei blaugrana ha dichiarato, sulle condizioni di Messi e gli altri infortunati: "Come sta Messi? Dobbiamo aspettare l'allenamento. Ieri Dembele ha fatto solo una parte, mentre Messi un po' più di mezza seduta. Vedremo se oggi potrà farlo tutto ma non so se alla fine potremo contare su di loro oppure no".

Valverde si è soffermato sulla questione infortuni: "Preoccupato per i tanti infortuni? Ovviamente non posso essere contento, ma è una cosa fortuita. In alcuni casi le cose vengono da lontano, se lo è portato dietro dallo scorso anno e cercheremo di controllarlo meglio. E' una situazione accidentale e spero che si riprendano presto, ma non mi preoccupa la cosa". Poi, su Griezmann: "Lo vedo meglio a sinistra o al centro, a destra abbiamo altri giocatori. Certo, potrebbe starci anche lui ma spesso l'ho visto giocare a sinistra. Non mi sembra una cattiva idea farlo giocare a sinistra".