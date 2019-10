Lokomotiv, Semin: “Juve squadra di star, non solo Cristiano Ronaldo”

TORINO - "La Juve è una delle favorite per la vittoria della Champions perché ha alcuni dei giocatori più forti del mondo. Gioca un calcio più offensivo e con più possesso, e recupera la palla in maniera veloce". Yuri Semin, tecnico della Lokomotiv Mosca, è consapevole delle difficoltà della sfida di domani all'Allianz Stadium. La minaccia numero uno da disinnescare porta la maglia numero 7 "ma dobbiamo fermare tutta la Juve, non solo Cristiano Ronaldo - avverte - Sarebbe un errore: la Juve ha giocatori straordinari in ogni ruolo, come l'ultima volta che l'affrontammo nel 1993, è una squadra di star. Ha sempre avuto giocatori fantastici nel corso degli anni". Dal fronte bianconero sono arrivate parole di rispetto e Semin coglie occasione per ringraziare Sarri dei complimenti. "Sono un segno del buon lavoro che stiamo facendo - commenta - Due giorni fa siamo venuti a vedere la Juve. Hanno fatto una grande prestazione e ciò ci ha aiutato a raccogliere informazioni utili". E qualche consiglio, Semin lo chiederà a un ex oggi alla Lokomotiv, Benedikt Howedes: "Ho parlato con lui, conosce bene l'ambiente Juve e ci siamo confrontati al riguardo". (Italpress)