Inter, Conte: “Siamo ancora vivi. Esposito? È un titolare”

MILANO - “È stata una partita tattica, loro hanno voluto giocare a specchio a livello di sistema. Siamo stati bravi a cambiarla. Non era semplice anche nella situazione in cui stiamo, quando ci sono un bel po' di infortuni li puoi pagare. Non è facile giocare contro di loro, a Dortmund sarà dura ma possiamo giocarci la partita. Siamo vivi. Sono importanti queste partite per i ragazzi. Loro l'anno scorso hanno lavorato tanto per arrivare in Champions e fare di tutto per continuare. Sappiamo di non essere favoriti nel gruppo e oggi vincere era l'unico modo per rimanere vivi, in maniera decisa. La partita più difficile è quella di sabato contro il Parma”. Antonio Conte fa festa per il successo contro il Dortmund ma pensa già alla prossima sfida di campionato. “Brozovic ha fatto una grandissima partita nelle due fasi, Gagliardini e Barella si sono aiutati molto - ha detto il tecnico dell’Inter ai microfoni di Sky -. Non è facile giocare contro il Borussia, adesso recuperiamo le energie e pensiamo al Parma. A Dortmund ce la giochiamo, siamo vivi e vegeti. Esposito? Se non mi fossi fidato di lui non lo avrei fatto giocare, deve mantenere i piedi per terra. È un giocatore molto importante, un titolare a tutti gli effetti. Mi dispiace di non averlo potuto mandare al Mondiale, qualcuno se ne sarà fatto una ragione”.

Inter, notte di festa. Dortmund ko e show del baby Esposito