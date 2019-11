Napoli, i convocati di Ancelotti per il Salisburgo: c'è Allan

NAPOLI - Sono 19 i calciatori convocati dal tecnico del Napoli Carlo Ancelotti per la gara di Champions League, in programma al San Paolo martedì sera alle 21.00, contro il Salisburgo. Torna abile e arruolabile Allan, non ce la fa Ghoulam, alle prese con un problema muscolare.

I convocati di Ancelotti

PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis. DIFENSORI: Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Luperto, Koulibaly, Hysaj, Di Lorenzo. CENTROCAMPISTI: Allan, Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano. ATTACCANTI: Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik.