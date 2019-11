Mistero Ancelotti, lascia il San Paolo senza parlare!

NAPOLI - Carlo Ancelotti non rilascerà alcuna dichiarazione al termine del match di Champions Napoli-Salisburgo, valido per la quarta giornata della fase a gironi e terminato col punteggio di 1-1. Il tecnico degli azzurri, senza fornire alcuna spiegazione alla Uefa e nonostante un risultato che avvicina sensibilmente la squadra agli ottavi della kermesse europea, ha disertato l'appuntamento con le telecamere prima in zona mista, poi in conferenza stampa. Stesso discorso per Llorente e per Aurelio De Laurentiis, col patron del club che ha lasciato il San Paolo venti minuti prima del proprio allenatore. Un chiaro segnale di tensione dopo le polemiche della vigilia sul tema ritiro.

