Tottenham-Lipsia 0-1, bomber Werner mette Mourinho ko

LONDRA (Inghilterra) - Continua la favola del Lipsia che, all’esordio nella fase a eliminazione diretta della Champions League, si impone 1-0 in casa del Tottenham nell’andata degli ottavi di finale del torneo. La formazione di Nagelsmann piega gli Spurs di Mourinho con una prestazione coraggiosa, finalizzata da un rigore realizzato da Timo Werner, al ventiseiesimo gol stagionale in gare ufficiali.

Tottenham-Lipsia 0-1, tabellino e statistiche

Tottenham-Lipsia, la cronaca

Mourinho, privo di Sissoko, Kane e Son, vara un Tottenham con Lucas Moura vertice offensivo supportato da Dele Alli, Bergwijn e Lo Celso. A centrocampo c’è il 21enne Fernandes, arrivato a gennaio dal Benfica. Nel Lipsia sono assenti lo squalificato Upamecano oltre agli infortunati Adams, Konaté, Kampl e Orban: Nagelsmann dà fiducia all’ex romanista Schick come partner offensivo del bomber Werner, vicecapocannoniere della Bundesliga. Lo svedese Forsberg e il nuovo arrivato Dani Olmo partono dalla panchina. Nel primo tempo i tedeschi giocano a viso aperto e sono padroni del campo: Schick, dopo 26 secondi, mette subito le cose in chiaro sfiorando il bersaglio di destro e, poco dopo, Angelino colpisce il palo. Gli Spurs replicano con Bergwijn che costringe Gulacsi a una difficile parata in tuffo all’8’. Il Lipsia punge più volte, ancora con Schick (colpo di testa a lato), Angelino (Lloris blocca) e Werner (respinta di Lloris). Mourinho si sbraccia in panchina, ma i suoi uomini non reagiscono.

Impresa del Lipsia a Londra: stop per la carta igienica e Tottenham ko

Gol di Werner, Alli si arrabbia con Mou

All’inizio della ripresa il match è interrotto per un paio di minuti a causa della protesta dei tifosi del Lipsia contro il caro biglietti: in campo piovono rotoli di carta igienica, prontamente rimossi con l’aiuto dei calciatori. Passano pochi istanti e il Tottenham si fa pericoloso con Lucas Moura, che impegna Gulacsi. Al 58’ il Lipsia trova il meritato vantaggio su calcio di rigore concesso per fallo netto di Davies su Laimer: Werner trasforma dal dischetto con un rasoterra potente. Quattro minuti più tardi la formazione di Nagelsmann manca di pochissimo il raddoppio in contropiede: Schick, tutto solo, è ipnotizzato da Lloris che salva miracolosamente. Mourinho prova a cambiare spartito inserendo Lamela e Ndombelé: Dele Alli, sostituito dall’ex romanista, è visibilmente contrariato contro lo Special One. Il Tottenham alza il baricentro: Gulacsi, su un calcio di punizione a giro di Lo Celso, è prodigioso in tuffo, toccando di quel tanto che basta per mandare il pallone sul palo. Poi Nagelsmann toglie Schick, autore di una prova generosa, per inserire Poulsen. Nel finale il Tottenham ci prova ancora con Lamela e Winks, ma il portiere del Lipsia è sempre attentissimo. Al fischio conclusivo del turco Cakir è festa grande per i tedeschi: la gara di ritorno a Lipsia è in programma il 10 marzo.