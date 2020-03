"Mbappé tiene in ansia il Psg: ha mal di gola da giorni"

PARIGI (Francia) - Mercoledì 11 marzo il Paris Saint-Germain ospiterà il Borussia Dortmund in un Parco dei Principi a porte chiuse per l'emergenza coronavirus e sarà chiamato a ribaltare il 2-1 subito in Germania. Dalla Francia, però, e più in particolare da Le Parisien, non arrivano notizie confortanti: la presenza in campo di Kylian Mbappé sarebbe in forte dubbio. Stando a quanto riportato dal quotidiano transalpino, infatti, l'attaccante ex Monaco non si sarebbe allenato questa mattina (lunedì 9 marzo) al Camp des Loges, dove il Psg è tornato a lavorare dopo una giornata di riposo: ed il motivo, tutt'altro che banale in considerazione delle allarmanti notizie di cronaca che arrivano da ogni angolo del mondo, sarebbe dovuto ad un forte mal di gola che lo limiterebbe da giorni. Il giornale d'Oltralpe, che non si sbilancia sulle reali possibilità di vedere Mbappé fra i titolari del match, cita fonti vicine al club che si sarebbero dichiarate ottimiste circa il suo completo recupero.