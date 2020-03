"Barcellona, campionato sospeso: in bilico anche il match col Napoli"

BARCELLONA (SPAGNA) - In attesa di una decisione definitiva. Dopo i rinvii delle sfide di Europa League di Roma e Inter contro Siviglia e Getafe, si va nella stessa direzione anche per quanto riguarda la Champions. In programma c'è il ritorno degli ottavi di finale, con il Napoli atteso al Camp Nou il prossimo 18 marzo. Al momento però l'ipotesi più probabile è quella di uno slittamento. Non solo. La Liga nel frattempo ha deciso di sospendere il campionato: annullata quindi la trasferta del Barcellona a Maiorca. Ora la squadra di Setien aspetta di conoscere il proprio destino in Europa. Resta infatti in dubbio la gara contro il Napoli: lo stop dei voli tra nazioni complica terribilmente la possibilità di disputare il match regolarmente, seppur a porte chiuse.

Il Barça contro il Coronavirus

Nel frattempo il club blaugrana ha disposto la sospensione di tutte le attività che non siano relative alla prima squadra per prevenire quanto più possibile la diffusione del coronavirus. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, la Masia ha chiuso i battenti, con i ragazzi che hanno fatto ritorno nelle loro famiglie. Cancellate le conferenze stampa e annullati gli eventi aperti al pubblico. Anche il museo del Barcellona all'interno del Camp Nou, che inizialmente doveva rimanere aperto, è stato interdetto per i prossimi quindici giorni. Anche le varie azioni di solidarietà portate avanti dalla società sono momentaneamente sospese.