"Premier, non conta la classifica: accesso alle coppe in base al ranking"

LONDRA - Sta già provocando polemiche in Inghilterra l'indiscrezione che arriva da The Sun. Secondo il tabloid britannico, infatti, il Manchester United e l'Arsenal potrebbero ritrovarsi qualificate alla prossima edizione della Champions League nel caso in cui venisse sospesa la Premier League a causa del coronavirus. Si tratta comunque di uno scenario che al momento non è contemplato, anche perché proprio ieri i vertici della Uefa hanno incontrato le 55 federazioni nazionali in videoconferenza ed è stata stabilita la volontà di provare a riprendere i tornei nazionali entro giugno.

In Europa con il ranking

Nel corso della riunione è stato però necessario prendere in considerazioni i piani alternativi e la Uefa - come riportato da The Sun - avrebbe prospettato alle federazioni anche l'idea di usare il ranking per stabilire le qualificate alle prossime edizioni della coppe europee. Il coefficiente non premierebbe i risultati ottenuti dai club nella stagione in corso, dal momento che questo viene calcolato sulla base degli ultimi 5 anni. Nel caso inglese l'idea controversa porterebbe in automatico Manchester United e Arsenal in Champions League nonostante siano attualmente al quinto e nono posto in campionato, a discapito di Leicester e Chelsea (terzo e quarto), che scalerebbero in Europa League insieme al Tottenham (ottavo), e lasciando con un nulla di fatto Sheffield United e Wolverhampton (sesto e settimo). Gli Spurs di Mourinho, inoltre, sarebbero i primi a essere ripescati in Champions League nel caso in cui venisse confermata l'esclusione del Manchester City.

La situazione in Italia

Questa proposta dell'Uefa al momento è una delle tante, ma inevitabilmente ha creato da subito molti malumori tra i club di Premier League che ne uscirebbero danneggiati, con alcuni di loro che avrebbero già avvisato i rispettivi avvocati di prepare l'eventuale ricorso da presentare. Una situazione simile probabilmente potrebbe verificarsi anche in Italia, se l'ipotesi venisse proposta per la Serie A: dal nostro campionato accederebbero infatti alla Champions League la Juventus, la Roma, il Napoli e la Lazio, con Inter, Atalanta e Milan in Europa League.