“Finale di Champions, Istanbul rinuncia? La Uefa cerca una sede”

L'Uefa sta studiando "tutte le opzioni" per il calendario e il format della Champions League di questa stagione, la cui finale era prevista inizialmente per il prossimo sabato a Istanbul. Il New York Times parla di una rinuncia della città turca, vista l'indicazione di giocare a porte chiuse, e fonti di Nyon non lo hanno smentito alla France Press. "Sul calendario e il format tutte le opzioni sono sul tavolo e una decisione potrebbe essere presa nell'Esecutivo del 17 giugno". Secondo il quotidiano americano, Istanbul sarebbe pronta a rinunciare in cambio di una riassegnazione in altra stagione.

La Juve ricorda l'Heysel: "Dopo 35 anni il dolore è immutato"

Finale di Champions il 29 agosto?

La data della finale di Champions League potrebbe essere individuata nel 29 agosto. Nell'edizione odierna New York Times ha riferito che la finale potrebbe essere spostata dalla Turchia ma che Istanbul potrebbe essere scelta per una finale futura quando sarà possibile la libera circolazione dei tifosi. La Turchia, un paese di 83 milioni, ha finora registrato 4.461 decessi correlati al Coronavirus e quasi 161.000 casi confermati. Il paese è attualmente in procinto di allentare le misure di blocco introdotte per arrestare la diffusione del virus e la sua stagione di calcio nazionale dovrebbe riprendere il 12 giugno. Potrebbero anche essere apportate modifiche al formato dell'Europa League, la cui finale si sarebbe dovuta giocare questa settimana a Danzica.