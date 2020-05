Juve, Rongoni avvisa il Lione: "Loro favoriti, il ritmo partita farà la differenza"

LIONE - “Il mio sogno è che la Lazio si porti a casa lo scudetto, che il giorno dopo la Juve debba giocarsi il passaggio del turno avendo perso il titolo, che ci sia un casino enorme dentro la squadra bianconera e che noi le diamo il colpo di grazia”. Così, solo qualche giorno fa, Paolo Rongoni, preparatore atletico del Lione, ai microfoni di Radio Incontro Olympia commentava la sfida di ritorno di Champions League contro la squadra di Sarri. I francesi si sono aggiudicati il primo round del doppio confronto lo scorso 26 febbraio grazie alla rete di Tousart. La squadra di Garcia dovrà ora far visita ai bianconeri all'Allianz Stadium.

Rongoni, intanto, sembra aver cambiato idea rispetto a qualche giorno fa, tanto da dichiarare ai microfoni di Radio1 in Sabato Sport: "In Francia potremo iniziare gli allenamenti di gruppo dal 22 giugno, mentre la Juventus giocherà anche il campionato. La differenza sarà proprio il ritmo partita". Eh sì, perchè mentre in Francia il campionato è stato dichiarato chiuso, con il Psg ancora una volta campione, la squadra di Sarri si sta già allenando al completo in vista di riprendere la stagione sia in campionato che in Coppa Italia, dove Cristiano Ronaldo e compagni, dopo l'1-1 al Meazza dell'andata, sfideranno il Milan per il ritorno della semifinale giorno 13 o 14 giugno.

