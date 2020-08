Szczesny: "Juve pronta per il Lione. CR7 decisivo"

TORINO - "Il campionato è stato strano. Difficile, sofferto ma anche sottovalutato. E' straordinario vincere nove scudetti, e quest'anno, anche in considerazione della lunga sosta, vale tanto". Lo ha dichiarato il portiere della Juve Wojciech Szczesny, ai microfoni di Sky Sport sulla vittoria dello scudetto. Ma lo sguardo va subito in avanti: "Pensiamo alla gara con il Lione di venerdì: vedo una Juve pronta, l'ambiente è simile a quello dell'anno scorso prima della gara con l'Atletico Madrid. E possiamo farcela anche quest'anno. Cristiano Ronaldo? Può sempre essere decisivo. Negli scontri diretti fa la differenza. Ed è pronto a fare un altro miracolo. Ci giochiamo un obiettivo importante, non è difficile trovare motivazioni, Fisicamente il Lione sembra in forma, sembrano anche loro pronti a giocare. Vedremo chi arriverà ai quarti di finale".

Juve-Lione, la formazione di Sarri