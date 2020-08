Lione, Rudi Garcia: "Juve avvantaggiata, ci manca il ritmo"

TORINO - "La Juventus è più pronta fisicamente, potrebbe anche essere più in palla di noi. Potrebbero essere forse stanchi, hanno giocato tante partite e hanno vinto il campionato in 36 giornate. Comunque arrivano a questa gara pronti. Lo svantaggio è tutto per noi, ci manca il ritmo". Rudi Garcia inquadra in questo modo il ritorno dell'ottavo di finale di Champions contro la Juventus. Il suo Lione parte dall'1-0 dell'andata in Francia. Mentre il campionato italiano è ripreso post lockdown, quello francese è stato sospeso. L'unica gara ufficiale in questo periodo per il Lione è stata la Coppa di Lega, persa ai rigori la scorsa settimana contro il Paris Saint-Germain (0-0 dopo 120'): "La Coppa ci ha mostrato una buona forma fisica - ha detto Garcia - ma con la Juve siamo degli outsider: ci proveremo. Siamo molto motivati a raggiungere i quarti di finale. Rivincita per le partite perse con la Roma? Sono in un'altra squadra e in un'altra competizione. Peccato per il pubblico, anche in trasferta è meglio averlo. Speriamo che presto i tifosi potranno tornare allo stadio".