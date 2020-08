Psg, Neymar: "Vogliamo la Champions per fare la storia"

LISBONA (PORTOGALLO) - "Vincere la Champions League è speciale, lo so. Ma vincerla con il Paris Saint-Germain vorrebbe dire fare lo storia del club e questo è esattamente ciò per cui sono venuto a Parigi". Queste le parole del fuoriclasse del Psg Neymar al "Daily Star" alla vigilia della finale di Champions contro il Bayern Monaco. "Sarà una sfida molto difficile, ma siamo preparati - ha spiegato l'attaccante brasiliano - Il Bayern ha molti buoni giocatori, però anche noi siamo a un livello molto alto e sento di non aver mai giocato così bene da quando sono arrivato a Parigi. Siamo dove vogliamo essere, la proprietà ha un gran progetto e tra gli obiettivi c'è quello di far diventare il Psg il club migliore d'Europa. Non siamo mai stati così vicini al traguardo, ma ora dobbiamo mantenere alta la concentrazione".

Le parole sul Pallone d'Oro

Quest'anno, vista la situazione sanitaria nel mondo e le conseguenze anche sul mondo del calcio, "France Football" ha deciso di non assegnare il Pallone d'Oro, che resta però un obiettivo per Neymar dopo anni segnati dalla diarchia Messi-Ronaldo. "Hanno dominato gli ultimi dieci anni perchè non sono di questo pianeta - ha ammesso l'attaccante brasiliano del Psg e della nazionale verdeoro - Vincere il Pallone d'Oro sarebbe un onore, ma per farlo devi ottenere buoni risultati in campo e hai bisogno dell'aiuto della squadra: è su questo che sono concentrato, tutto il resto verrà di conseguenza".