Champions: Juve col Barcellona, Inter col Real. Il Dortmund per la Lazio, l'Atalanta sfida il Liverpool

GINEVRA (Svizzera) - La Champions League 2020-21 riproporrà l'eterna sfida Messi-Cristiano Ronaldo, con il Barcellona inserito nel gruppo G della Juventus insieme a Dinamo Kiev e Ferencvaros. Pjanic ed Arthur ritroveranno gli ex compagni, al pari di Hakimi con l'Inter che, nel girone B, se la vedrà con Real Madrid, lo Shakhtar Donetsk sconfitto in scioltezza nella semifinale della scorsa Europa League ed il Borussia Moenchengladbach. L'urna di Ginevra sorride anche alla Lazio, inserita nel gruppo F con Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Club Brugge. Affascinante il girone dell'Atalanta, sorteggiata nel D con Liverpool, Ajax e Midtjylland.

Champions League, gli otto gironi

Girone A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca.

Girone B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, INTER, Borussia Moenchengladbach.

Girone C: Porto, Manchester City, Olympiakos, Olympique Marsiglia.

Girone D: Liverpool, Ajax, ATALANTA, Midtjylland.

Girone E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes.

Girone F: Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund, LAZIO, Club Brugge.

Girone G: JUVENTUS, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros.

Girone H: Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir.

Abbiamo seguito la diretta dei sorteggi in tempo reale. Rivivi la cronaca:

18.31 - Sul palco Lewandowski,, eletto miglior giocatore della scorsa Champions: "È bellissimo ricevere questo premio. Da piccolo sognavo di giocare a questi livelli. Sono grato, orgoglioso, contento".

18.25 - Il premio come miglior allenatore va, in campo maschile, ad Hans-Dieter Flick del Bayern Monaco e, in quello femminile, a Jean-Luc Vasseur del Lione.

18.16 - È il Midtjylland l'ultimo avversario dell'Atalanta, Borussia Moenchengladbach per l'Inter, il Ferencvaros per la Juventus.

18.14 - Sorride la Lazio: l'ultimo avversario è il Club Brugge. I turchi dell'Istanbul Basaksehir, avversari della Romain Europa League lo scorso anno, con Psg, United e Lipsia. Il Rennes di Niang nel girone E.

18.12 - Si parte col sorteggio della quarta fascia: la prima pallina è l'Olympique Marsiglia, spedita nel girone C, la Lokomotiv Mosca chiude il gruppo A.

18.10 - Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Pernille Harder del Chelsea vincono i rispettivi premi relativi ai migliori attaccanti, maschile e femminile, della scorsa Champions

18.04 - L'Olympiakos va nel C, la Dinamo Kiev con Juve e Barcellona, il Salisburgo con Bayern ed Atletico. Scelte obbligate per Inter e Lazio: Conte sfiderà Real e Shakhtar, Inzaghi se la vedrà con Zenit e Dortmund.

17.56 - Al via il sorteggio della terza fascia, dove sono presenti le altre italiane. Si parte dal Krasnodar che Malouda manda nel gruppo E. Girone di ferro per il Lipsia, nell'H con Psg e United, l'Atalanta pesca Liverpool ed Ajax.

17.50 - Il premio di miglior centrocampista va a Kevin De Bruyne del Manchester City e Dzsenifer Marozsán del Lione.

17.48 - Il Manchester United nel girone del Psg, al City resta il gruppo C del Porto.

17.44 - Il Barcellona sorteggiato nel gruppo della Juve. Messi contro Cristiano Ronaldo, sfida da ex per Arthur e Pjanic. L'Ajax va col Liverpool, lo Shakhtar col Real Madrid, il Borussia trova lo Zenit.

17.42 - L'Atletico Madrid è la prima sorteggiata tra le squadre di seconda fascia. Va nel girone A del Bayern. Drogba e Malouda mandano il "loro" Chelsea nel gruppo E.

17.34 - Joshua Kimmich del Bayern Monaco viene eletto miglior difensore, va a Wendie Thérèse Renard del Lione il premio femminile.

17.30 - Una clip dà il via all'inizio dei sorteggi. Drogba è pronto a pescare la prima pallina: si parte dai campioni in carica del Bayern Monaco. Seguono Real Madrid, Porto, Liverpool, Siviglia, Zenit e Juventus, inserita nel gruppo G. Chiude il Psg

17.24 - Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA, sale sul palco di Ginevra per spiegare il regolamento dei sorteggi.

17.20 - Va a Manuel Neuer del Bayern Monaco il premio di miglior portiere della scorsa Champions League. Sarah Bouhaddi del Lione si aggiudica l'omologo premio in campo femminile.

17.15 - Un altro ex Chelsea sale sul palco ginevrino: è il turno di Florent Malouda.

17.05 - Prende la parola Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa: "Per il calcio il Coronavirus è stata una situazione folle, ma il calcio insegna che il mondo e la vita vanno avanti e che c'è speranza nel futuro. È stato importante a livello sociale chiudere entrambe le competizioni europee. Drogba? È stato un grande calciatore, ne abbiamo accolti tanti qui, ma non basta essere un top player, bisogna fare di più. Lui non ha mai dimenticato le sue origini e la sua terra e ha fatto tanto per far crescere il suo Paese". Dopo le belle parole, un video accoglie l'arrivo dell'ivoriano, al quale viene assegnato il premio Uefa President's Award.

17.00 - È iniziata la cerimonia a Ginevra, dove vengono proiettate le immagini del trionfo del Bayern Monaco. Juventus ed Inter, così come Lazio ed Atalanta, non potranno giocare nello stesso giorno.

16.59 - Negli studi Sky, una rivelazione su Pep Guardiola e una frase che avrebbe pronunciato dopo l'eliminazione con il Manchester City: "Ho fatto la formazione più assurda della mia vita".

16.50 - Per la Juventus pericolo City, United, Chelsea, Barcellona ed Atletico Madrid, tutte in seconda fascia, il Lipsia la più insidiosa nella terza, la stessa nella quale sono inserite le altre tre italiane.

16.45 - Tutto pronto. Tra poco Juventus, Inter, Lazio e Atalanta conosceranno le proprie avversarie nei gironi della Champions League 2020-21.

Champions League 2020-21, Adidas presenta il nuovo pallone: ecco le foto

Champions League, calendario della fase a gironi

Prima giornata: 20-21 ottobre.

Seconda giornata: 27-28 ottobre.

Terza giornata: 3-4 novembre.

Quarta giornata: 24-25 novembre.

Quinta giornata: 1-2 dicembre.

Sesta giornata: 8-9 dicembre.