Champions League, la profezia dell'Ajax: ecco il girone con la Lazio

ROMA - La profezia è stata lanciata dall’Ajax. Il club olandese, su Twitter, si è divertito a giocare ‘ai gironi’: attraverso una gif, che va fermata ad occhi chiusi, ecco il gruppo per la Champions League. La società ha messo la propria predizione: Lazio, Liverpool e Rennes. In poche parole: un girone di ferro. I biancocelesti incrociano le dita. I Reds di Klopp fanno paura, la stessa Ajax è una grande squadra con una ottima tradizione europea. E poi c’è il Rennes, avversario nella scorsa stagione in Europa League. All’andata (era il 3 ottobre 2019) vittoria per i ragazzi di Inzaghi all’Olimpico per 2-1. Poi in chiusura della fase a gironi, sconfitta in Francia che ha sancito definitivamente l’eliminazione dalla Coppa (qualificazione già compromessa). C’è attesa per il sorteggio vero. Alle ore 17, dall’urna di Ginevra, Lazio, Juventus, Inter e Atalanta conosceranno i propri avversari.

