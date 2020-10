Lazio, Luiz Felipe recupera. Ma Inzaghi ha ancora tanti dubbi

FORMELLO - Non c’è ancora una Lazio nella testa di Simone Inzaghi. Troppi i dubbi alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ma c’è una buona notizia: Luiz Felipe è tornato. Il brasiliano, out da più di un mese per una botta alla caviglia, si allena con i compagni. Potrebbe scendere in campo dal primo minuto e dare un’opzione in più in difesa.

Lazio, allenamento pre Champions: Muriqi e Milinkovic provano i tiri

Le altre scelte

Reina si scalda, Inzaghi potrebbe scegliere lui come portiere Champions. In difesa spazio a Patric, Luiz Felipe e Acerbi. Hoedt in panchina, l’altra alternativa è Parolo arretrato sulla linea dei difensori. Radu ko, Vavro non è inserito in lista. Sulle fasce ci sono Marusic e Fares, in mezzo il trio degli intoccabili Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco torna Immobile dopo la squalifica in campionato, con lui potrebbe esserci Correa. Caicedo non è al meglio, Muriqi si è allenato bene ma ha poca autonomia. Gli ultimi dubbi Inzaghi li scioglierà domani mattina nel breve allenamento pre partita. Sarà una notte di pensieri quella della vigilia Champions.