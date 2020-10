Champions, Tuchel: "Dobbiamo dimostrare di essere ancora forti"

PARIGI - Dopo aver perso la finale dello scorso anno a Lisbona contro il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain è pronto a rituffarsi nella Champions League. Domani al Parc de Princes a Parigi arriva il Manchester United per la prima giornata del Gruppo H del torneo e alla vigilia del match Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa: "Siamo stati una squadra fortissima la scorsa stagione. Dobbiamo dimostrare di esserlo anche quest'anno. Siamo una squadra molto pericolosa e a questi livelli e' molto difficile creare occasioni e segnare". Il tecnico tedesco spera di ritrovare Marquinhos e Draxler, mentre saranno assenti sicuramente Verratti, Paredes, Kherer e Bernat. Dall'altra parte invece, non ci sarà un grande ex della gara, Edinson Cavani, non convocato.