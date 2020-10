Diretta Lazio-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A 13 anni di distanza dall'ultima volta, la Lazio torna a giocare la fase a gironi della Champions League. I biancocelesti faranno il loro esordio nella competizione europea stasera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma contro i tedeschi del Borussia Dortmund. La Lazio grazie al quarto posto della scorsa stagione, si è aggiudicata il diritto di prendere parte alla fase a gironi della Champions League dopo che nel 2015, quando in panchina c'era Stefano Pioli, aveva sfiorato il sogno ma si era fermata ai preliminari contro un'altra formazione tedesca, il Bayer Leverkusen. All'Olimpico, per via della misure di contenimento del Coronavirus, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, quello che in condizioni normali avrebbe spinto la squadra di Simone Inzaghi in una notte storica per il club e i tifosi. Lazio e Borussia Dortmund si sono affrontate solo due volte, con la formazione tedesca che ha eliminato i biancocelesti nella doppia sfida dei quarti di finale della Coppa Uefa 1994/95 (0-1, 2-0).

Lazio-Borussia Dortmund è in programma stasera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Lazio-Borussia Dortmund

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP.: Reina, Alia, Patric, Armini, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Akpa Akpro, Caicedo, Muriqi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Pisczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Reus. ALL.: Favre.

A DISP.: Hits, Morey, Reinier, Dahoud, Brandt, Passlack.

ARBITRO: Turpin (Francia).