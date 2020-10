Champions League LIVE, tutte le probabili formazioni e dove vedere i match in tv

ROMA - Inizia col botto l'edizione 2020-21 della Champions League. Oltre alle due italiane, Juve e Lazio, che sfideranno rispettivamente Dinamo Kiev e Borussia Dortmund, il programma della prima giornata della fase a gironi prevede tante sfide interessanti e da seguire con attenzione. I tifosi biancocelesti saranno spettatori interessati anche della sfida tra Zenit e Bruges, le altre due formazioni del Gruppo F, mentre i bianconeri, dopo il match in Ucraina (alle 18.55) si siederanno comodi per assistere alla sfida tra le altre due squadre del Gruppo G: il Barcellona di Lionel Messi e e Pjanic e il Ferencvaros. Poi il Lipsia di Justin Kluivert sfida in casa il Basaksehir, mentre il Rennes di Rugani, Dalbert, Camavinga, Nzonzi e Niang ospita il Krasnodar. In campo anche i vicecampioni del Psg, che sono chiamati subito a rispondere presenti nel match contro un avversario prestigioso: il Manchester United. Il Siviglia, vincitore della scosa edizione dell'Europa League, fa invece visita al Chelsea di Lampard.

Champions League LIVE, dove vedere i match in tv

Le sfide di Champions League saranno visibili in esclusiva in diretta su Sky. Inoltre saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Ecco tutte le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT-BRUGES (STASERA ORE 21)

ZENIT (4-4-2): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakits' kyy, Zhirkov; Erokhin, Ozdoev, Barrios, Kuzyaev; Azmoun, Dzyuba. ALL.: Semak.

BRUGES (4-5-1): Horvath; Sobol, Ricca, Mechele, Mata; Balanta, Vanaken, Vormer, Rits, Lang; Diatta. ALL.: Clement.