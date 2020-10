Champions League, il Bruges beffa lo Zenit al 94' e aspetta la Lazio

Inizia con una vittoria il cammino in Champions League del Bruges che batte lo Zenit al 94' (belgi e russi inseriti nel gruppo F, quello della Lazio e del Borussia Dortmund). Nonostante l'adrenalina per l'esordio europeo stagionale e la discreta cornice di pubblico - in Russia è permesso il 20% della capienza dello stadio - nel primo tempo prevalgono l'equilibrio e la prudenza e le occasioni da gol scarseggiano. Poche emozioni, lo Zenit ha più iniziativa che però non concretizza negli ultimi metri. Il primo sussulto arriva solamente al 40' e lo regala il Bruges con Vanaken che di testa esalta i riflessi di Kerzhakov, bravo a volare e deviare sopra la traversa. La ripresa offre sicuramente più divertimento: dopo i tentativi di Driussi e Azmoun, sono i belgi a passare in vantaggio al 63': la difesa dello Zenit salva due volte sulla linea, ma poi Dennis spinge in porta l'1-0. Al 71' l'asse Azmoun-Driussi confezione una grande azione che l'argentino incredibilmente spreca da pochi passi, sparando in curva. È il prologo al pareggio: al 74' Lovren prende la mira e dalla lunga distanza esplode il destro che sbatte prima sul palo e poi sulla schiena di Horvath, sfortunato a deviare nella propria porta il pallone. Quando l'1-1 sembra reggere fino alla fine, De Ketelaere firma il 2-1 al 94' che fa impazzire il Bruges, prossimo avversario della Lazio, e sprofondare nella delusione lo Zenit.

Il tabellino di Zenit-Bruges

