Trubin Sudakov e Vyunnik: nello Shakhtar che ha steso il Real tre Under 20 passati per l'Italia

E' già successo: con Batistuta e Cavani, per dirne due, a vecchie edizione del torneo di Viareggio. Passati senza colpire l'occhio. E diciamo anche che può succedere. Questa è una storia che non vuole puntare l'indice contro nessuno, ma solo raccontare l'impresa di tre ragazzi che nelle primavere 2018 e 2019 sono passati per l'Italia e hanno giocato un torneo da protagonisti. E ieri hanno contribuito a scrivere la storia del loro club, vittorioso a Madrid, in Cahampions, sul campo del Real. Parliamo di Anatolyi Trubin, il portiere titolare della squadra di Castro, e di Heorhii Sudakov e Bogdan Vyunnik, subentrati all'86' e al 94' (onore di firma, ma che firma!) a Dentinho e Marcos Antonio. Bene, proprio il caso di dire "io c'ero": per i due diciottenni e ancor più per il diciannovenne portiere titolare. C'erano ieri e c'erano nelle ultime due edizioni della Lazio Cup Under 17, manifestazione internazionale di lungo corso che fa capo all'organizzazione di Massimo e Giulio Halasz (padre e figlio). Un torneo di ispirazione ciociara - è quello il territorio di riferimento degli organizzatori - ma che nel tempo si è allargato a macchia d'olio su molto del territorio laziale. I tornei Lazio Cup, tra l'altro, si associano ogni anni ai Premi Maurizio Maestrelli, intitolati alla memoria del gemello di Massimo, i figli del grande Tommaso Maestrelli, altro tradizionale appuntamento che assegna riconoscimenti a dirigenti, tecnici e calciatori del mondo del calcio. Le due finali giocate e perse dallo Shakhtar di Trubin, Sudakov e Vyunnik sono state giocate in un "Benito Stirpe" nuovo di zecca nel 2018 contro la B Italia di Massimo Piscedda e a Villalba nel 2019 contro la Roma. Uno, due giri di calendario e il palcoscenico è diventato Madrid!