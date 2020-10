Lazio, il programma per la Champions: oggi nuovi tamponi Uefa

ROMA - Tutti in campo per il primo allenamento della settimana che porta dritti alla partita di Champions League contro il Bruges di mercoledì. A Formello per la Lazio altri test per il Coronavirus come prevede il protocollo Uefa. La partenza per il Belgio è prevista domani: alle 10,30 il ritrovo nel quartier generale biancoceleste, alle 11 l’allenamento. Infine pranzo e partenza verso Fiumicino. Da lì un volo privato porterà la squadra di Inzaghi a Bruges. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Alle 18.45 il tecnico, con un tesserato, parleranno in conferenza stampa.

Sicurezza al primo posto

La Lazio, appena arriverà in Belgio, si chiuderà in una bolla senza avere contatti con l’esterno. La partita è prevista mercoledì sera alle ore 21. In nottata poi, la squadra tornerà subito a Roma. Giovedì mattina di riposo, nel pomeriggio la seduta di scarico. Si inizierà subito a pensare ad un’altra trasferta, quella di campionato a Torino, fissata per domenica alle ore 15.