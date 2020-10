La Lazio parte per Bruges: Inzaghi con gli uomini contati

AGGIORNAMENTO ORE 15 - La Lazio parte in direzione Bruges. Il pullman della squadra arriva a Fiumicino praticamente mezzo vuoto. Oltre allo staff di Inzaghi e al ds Igli Tare ci sono: Reina, Alia, Minkovic, Marusic, Acerbi, Muriqi, Correa, Patric, Caicedo, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Hoedt. In più si sono aggiunti i baby Primavera Furlanetto, Franco, Bertini, Pica, Czyz. Partenza del volo charter privato per le 15.30. Intanto l'Ansa riferisce: "Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson non sono partiti per il Belgio, dove domani sera la Lazio gioca una partita di Champions contro il Bruges. I quattro sono stati esclusi dalla lista dei convocati. Insieme ad Andreas Pereira, i quattro erano nel gruppo squadra che ieri si è sottoposto ai tamponi disposti dall'Uefa a 48 ore dalla gara".

FORMELLO - C’è attesa per l’esito dei tamponi, ma qualcosa filtra già in casa Lazio. La rifinitura mattutina nel centro sportivo di Formello va in scena con soli 12 calciatori a disposizione di Simone Inzaghi. Ieri i test come da protocollo Uefa: potrebbero, ed il condizionale è d’obbligo, aver evidenziato positività al Coronavirus. In campo non si sono visti: Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha e Armini. Ai quali vanno aggiunti Escalante, Lulic e Radu out per infortunio.

Lazio, Inzaghi caricai i suoi oltre l'emergenza. E Milinkovic è pronto…

Si attendono novità

La Lazio così potrebbe andare in Belgio a sfidare il Bruges con gli uomini contati. Reina sicuro per un posto tra i pali, davanti a lui possibile difesa con Patric, Hoedt e Acerbi. Marusic e Fares gli esterni, in mezzo Akpa Akpro, Parolo e Milinkovic (mezz’ala alla Luis Alberto sulla sinistra). Davanti Correa con Caicedo. Unica alternativa tra i big: Muriqi. Inzaghi è pronto a rimpolpare la rosa con tanti giovani della Primavera. C’è attesa per i comunicati sui tamponi. La partenza per il Belgio è prevista nel pomeriggio. Nel frattempo, alcuni bookmakers, hanno tolto le quote del match.

È emergenza: ecco i Primavera aggregati

Stamattina, agli ordini di Inzaghi, si sono allenati anche i baby Furlanetto (portiere), Franco (difensore), Pica (centrocampista), Bertini (centrocampista) e Czyz (centrocampista). Potrebbero aggregarsi alla trasferta di Bruges per permettere al tecnico biancoceleste qualche ricambio. I sicuri, tra i big, che partiranno: Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares, Correa, Caicedo e Muriqi.

Lazio, la probabile formazione

LAZIO (3-5-2) - Reina, Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, Muriqi.