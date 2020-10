Diretta Bruges-Lazio ore 21: dove vederla in tv e probabili formazioni

BRUGES - Lazio oltre l’emergenza, in Belgio per fare l’impresa. I biancocelesti vogliono dare continuità al proprio cammino Champions League, iniziato sotto i migliori auspici dopo la bella vittoria casalinga sul Borussia Dortmund. Adesso la sfida ai ragazzi di Clement, a tre punti nel girone come i laziali dopo il successo in casa dello Zenit San Pietroburgo. “A Bruges per vincere”, ha spiegato Simone Inzaghi in conferenza. E dall’altra parte, il suo collega in panchina non ha dubbi: “Loro restano una squadra forte a prescindere dalle assenze”. Per i biancocelesti si tratta della quinta partita contro un'avversaria belga: 2 vittorie e 2 ko il bilancio attuale. Sarà la prima sfida ufficiale in assoluto tra Bruges e Lazio.

Lazio, Inzaghi caricai i suoi oltre l'emergenza. E Milinkovic è pronto…

Segui la diretta di Bruges-Lazio sul nostro sito

Dove vederla in tv e in streaming

La partita Bruges-Lazio, con fischio d’inizio alle ore 21, andrà in onda su Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). Sarà inoltre visibile in streaming tramite Sky Go.

Bruges-Lazio, le probabili formazioni

BRUGES (3-5-2) - Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Diatta, Rits, Vormer, Vanaken, Sobol; De Katelaere, Dennis. All. Clement. A disposizione: Horvarth, Ricca, Kossounou, Van Der Brempt, Balanta, Schrijvers, Van den Keybus, Badji, Okereke; Lang.

LAZIO (3-5-2) - Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, Muriqi.

ARBITRO: Taylor. VAR: Attwell.