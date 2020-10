Bruges, 25 tifosi denunciati: hanno salutato la squadra prima del match con la Lazio

BRUGES - Un pomeriggio un po’ movimentato quello di mercoledì, a poche ore dal match con la Lazio, nel centro sportivo del Bruges. Alcuni tifosi, una cinquantina, si sono radunati per incitare la squadra mentre era all’interno della propria sede. E hanno iniziato a sparare fumogeni e petardi. I residenti di zona hanno subito chiamato la polizia. Risultato: 25 sostenitori denunciati, più altri ricercati per aver infranto il divieto di assembramento (dettato dalle misure Covid-19) e l’utilizzo di materiale pirotecnico, vietato nelle vicinanze di impianti sportivi.

La parola del club

Il capo della polizia locale, Isolde Van Eenooghe, ha commentato la situazione ai taccuini di Nieuwsbald: “Circa 25 tifosi sono stati subito identificati e denunciati. La ricerca continua, tali situazioni non sono accettate viste anche le regole durante questa emergenza Coronavirus”. Il Bruges, in una nota, ha fatto sapere: “Un episodio del genere non è possibile, sono tifosi che non riconosciamo tali. Dentro al centro sportivo la situazione è rimasta calma, non ci siamo accorti di nulla. I tifosi veri hanno buone intenzioni e aderiscono alle misure imposte dal governo. Una minoranza sbaglia per tutti gli altri. Come club, stiamo facendo tutto il possibile per continuare a giocare a calcio senza mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini”. Il Belgio è uno dei paesi europei più colpiti dal virus. Stadi chiusi, si giocherà a porte chiuse anche nelle prossime settimane come già successo in occasione del match di Champions League contro la Lazio.