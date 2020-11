Bayern a valanga, tris del City. Vince anche l'Ajax

ROMA - Nel Gruppo B, quello dell'Inter, il Borussia Moenchengladbach domina per 6-0 in trasferta contro lo Shakhtar nella terza giornata della fase a gironi di Champions League con tripletta di Plèa. Dopo appena venti minuti gli ospiti conducono già sul 2-0 con la doppietta del francese e l'autogol di Bondar su tiro di Kramer, cinque minuti dopo ancora Plèa firma il terzo gol con un destro potentissimo da fuori area all'incrocio dei pali, prima del riposo altro gol su mischia da calcio d'angolo per Bensebaini. I padroni di casa non riescono a reagire e nella ripresa arrivano le reti del capitano Stindl, figlio di un errore del portiere Turbin su rinvio, e poi Plèa corona la sua super serata con la tripletta al 78' su assist di Thuram.

Atletico Madrid, solo un pari a Mosca

Nel Gruppo A invece l'Atletico Madrid viene bloccato sull'1-1 a Mosca contro la Lokomotiv. Aprono le danze gli spagnoli, al 18' cross dalla sinistra di Herrera con Gimènez bravo ad inserirsi, staccare appena dentro l'area e di testa infilare sul suo palo Guilherme per l'1-0. I russi trovano il pareggio al 23' col rigore trasformato da Miranchuk, rigore arrivato via Var dopo un intervento goffo proprio dell'uomo assist Herrera reo di aver toccato con la mano il cross di Smolov. Nel secondo tempo si gioca in una sola metà campo con l'Atletico Madrid che impegna Guilherme più volte con Fèlix e Suarez, che si vede annullare anche un gol per fuorigioco.

Shakhtar Donetsk - Borussia M'Gladbach: curiosità e statistiche

Lokomotiv Mosca - Atletico Madrid: curiosità e statistiche

Ajax e Bayern Monaco non falliscono

Nel Gruppo D, quello dell'Atalanta, l'Ajax ottiene il bottino pieno in Danimarca in casa del Midtjylland per 2-1 con le reti di Antony e Tadic. Un successo importante per gli olandesi che raggiungono l'Atalanta al secondo posto nel girone. Il Bayern Monaco fatica per un'ora ma poi travolge per 6-2 il Salisburgo in trasferta: Boateng al 79' porta in vantaggio la squadra di Flick che poi travolge gli avversari con Lewandowski che firma la doppietta. Con la vittoria in Austria i bavaresi si portano in testa in solitaria al Gruppo A sfruttando così il pari russo dell'Atletico Madrid.

Salisburgo-Bayern Monaco: curiosità e statistiche

Il Porto c'è ed insegue il City

Tris del Manchster City all'Olympiacos 3-0 con le reti di Torres, Jesus e Cancelo: terza vittoria su altrettante partite per Pep Guardiola che resta saldamente al primo posto nel girone. A tenere il passo degli inglesi c'è il Porto che vince in scioltezza con lo stesso risultato contro l'Olympique Marsiglia: a segno Marega, Sergio Oliveira e Luis Diaz.

Champions League: classifica e risultati