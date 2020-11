Dzeko guarda la Champions in tv e sul tablet con la figlia neonata

ROMA - Uno spettatore speciale per Atalanta e Inter, impegnate in due big match di Champions, rispettivamente contro Liverpool e Real Madrid. Le due italiane, oltre ai milioni di tifosi collegati, hanno catturato l’attenzione di Edin Dzeko. L’attaccante della Roma, ha trovato il modo di unire due l'utile al dilettevole. Il bosniaco, infatti, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale in cui guarda le nerazzurre armato di tablet, per seguire gli uomini di Gasperini, e tv, per seguire Lautaro e compagni, mentre tiene d'occhio la piccola Dalia, nata lo scorso 12 settembre. I giallorossi sono attesi giovedì alle 18.55 contro il CFR Cluj in Europa League e potrebbe essere l'occasione giusta per i capitolini di sorpassare in classifica proprio i rumeni, primi nel Girone A a pari punti.