Zidane: “Inter forte, ma che carattere il mio Real”

Una partita in bilico, decisa soltanto all’80’ dalla firma di Rodrygo. Ma Zidane è soddisfatto del suo Real: "Sono molto felice, sono tre punti molto importanti per noi. Dovevamo vincere, lo abbiamo fatto con carattere, soffrendo contro un ottimo rivale. Devo fare i complimenti ai giocatori perché non è stato facile - ha detto alla stampa spagnola dopo il 3-2 all’Inter - Siamo partiti molto bene, premendo e portando palla alta. Poi sul 2-0 loro hanno segnato subito e siamo andati un po' in difficoltà. Il secondo tempo è stato molto equilibrato, ma alla fine il terzo gol è stato molto bello e ci meritiamo i tre punti”.

La notte amara di Conte