Ranking Uefa, la Juve sale. Ecco tutte le posizioni

TORINO - Aggiornato il ranking Uefa per club dopo le prime tre giornate delle fasi a girone di Champions ed Europa League 2020/21, dominato dal Bayern Monaco campione d'Europa in carica con Barcellona e Real Madrid sul podio. Buone notizie per la Juventus, prima delle squadre italiane e unica della top ten, che guadagna una posizione e si attesta al 4° posto con 107,000 punti, scavalcando l'Atletico Madrid. Subito dopo Roma e Napoli, rispettivamente 18ª e 20ª, rispettivamente con 71,000 e 68,000 punti. Balzo dell'Atalanta, che dopo la gran cavalcata nella scorsa edizione di Champions vola al 32° posto con 40,500 punti. Segue la Lazio in 38ª posizione (35,000 punti), ultima delle italiane in gioco in questa annata di Coppe europee il Milan, al 60° posto con 23,000 punti.

Ranking Uefa, la top 10

1 Bayern München (GER) 117,000

2 Barcellona (SPA) 112,000

3 Real Madrid (SPA) 108,000

4 Juventus (ITA) 107,000

5 Atlético Madrid (SPA) 106,000

6 Manchester City (ING) 100,000

7 Manchester United (ING) 95,000

7 Paris Saint-Germain (FRA) 95,000

9 Sevilla (SPA) 88,000

10 Liverpool (ING) 87,000