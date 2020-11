Real Sociedad, David Silva ko: a rischio anche il Napoli

Guai per la Real Sociedad, che in un colpo solo perde David Silva e Jon Guridi. Per l’ex Manchester City, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale, mentre gli esami di Guridi hanno mostrato una lesione di secondo grado del bicipite femorale. Durante la sua ultima azione nella gara contro il Cadice, Silva aveva accusato un fastidio nella parte prossimale posteriore della coscia sinistra. Entrambi i giocatori hanno iniziato oggi la fisioterapia. Come fanno sapere i medici del club in una nota, la data del ritorno non è ancora definita ma dipenderà dall'evoluzione degli infortuni. L’ex campione del mondo 2010, che stava vivendo un buon momento di forma, salterà la gara di Europa League in programma giovedì contro l’AZ Alkmaar, mentre anche il Napoli osserva con interesse, in vista della gara del 10 dicembre che chiuderà il girone.

Lozano illumina, Osimhen segna: Napoli show a Bologna