Lazio, Radu: "La Champions un sogno. Peccato giocarla senza tifosi"

ROMA - La Lazio cerca la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo. Altri tre punti Champions League in cascina sarebbero importantissimi in chiave ottavi. Nel pre partita dell'Olimpico, ai microfoni di Lazio Style Channel, Stefan Radu ha commentato: "È un peccato giocare questa competizione con lo stadio vuoto, in questo momento ci dobbiamo adeguare a questa regola. Questo torneo lo abbiamo sognato ed abbiamo lavorato molto per ottenere la qualificazione in Champions League".

Il sogno Champions

"Questa manifestazione l’abbiamo cercata da tempo e, per tante volte, ci siamo andati vicini. Per me è un’emozione unica essere qui, non l’avevo mai provata prima. Insieme al mister abbiamo preparato molto bene questa gara nel corso degli ultimi giorni, speriamo di mettere in pratica questa stasera tutto il lavoro svolto e di vincere il confronto”.