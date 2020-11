Immobile: "Mi prendo i complimenti. Ronaldo? Uno stimolo per me"

ROMA - Prima doppietta in Champions League per Ciro Immobile. Altra grande partita con la sua Lazio, vincente all'Olimpico con lo Zenit e con un piede e mezzo agli ottavi di Champions League. AI microfoni di Sky Sport, il bomber biancoceleste ha commentato felice: “Quando non gioco a calcio sono come un bambino senza giocattoli. Ci metto passione e volontà, ho dedicato la vita a questo gioco. Se non posso scendere in campo sto male. Volevo dare qualcosa in più, senza di me i miei compagni si sono comportati egregiamente. Il record di gol in Europa? Sto entrando nelle classifiche di questa società con grandi nomi. Sono contento e soddisfatto, il merito me lo prendo, ma lo divido con compagni, staff, tutti”.

Lazio, altra grande notte Champions nel segno di Immobile

Futuro

“Quando è arrivato Ronaldo in Serie A ho avuto uno stimolo in più per almeno mettersi al pari, e lo stesso con Ibrahimovic. Studio molto da loro, bisogna farlo con questi campioni qui. Sono contento di questo mini accostamento, mi sento ancora giovanissimo e spero di arrivare come Ibra ora".