Borussia Dortmund, Favre: "Capiti gli errori dell'andata. Lazio avvisata"

DORTMUND - C'è un Borussia Dortmund che ha voglia di chiudere il discorso qualificazione in fretta. Ma dovrà affrontare la Lazio . All'Olimpico il 3-1 subìto dai biancocelesti è servito da lezione. In conferenza stampa, il tecnico Lucien Favre , ha parlato della sfida di Champions League partendo dalle condizioni dei suoi giocatori: "Nella gara di domani sicuramente Thomas Meunier non giocherà. Per quanto riguarda le condizioni di Raphaal Guerreiro dobbiamo aspettare, ieri il calciatore si è allenato individualmente. Anche Emre Can dobbiamo monitorarlo nel corso delle prossime ore".

Attenzione alla Lazio

"Non possono accadere sconfitte come quella patita con il Colonia, ma non possiamo cambiare il risultato e dobbiamo guardare avanti. Il nostro focus ora é sulla partita di domani. Ciro Immobile ha offerto una grande prova all'andata, non c'era la fase difensiva adeguata da parte nostra. Dobbiamo avere più controllo del gioco ed evitare di andare in svantaggio così presto. Nella gara d'andata abbiamo perso per 3-1, ma da quel giorno abbiamo cambiato qualcosa. Ora guidiamo il girone e vogliamo continuare a farlo, sappiamo che la Lazio é una squadra pericolosa, ma noi vogliamo qualificarci".