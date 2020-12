Lucescu: "Ronaldo importante, la Juve può vincere la Champions"

TORINO - Mircea Lucescu , ex allenatore in Italia di Brescia, Pisa, Reggiana e Inter, si è presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra la sua Dinamo Kiev e la Juventus . Le parole del tecnico rumeno sono di elogio per i bianconeri e per il suo "asso" portoghese, Cristiano Ronaldo.

"La Juve gioca un tipo di calcio con il quale può vincere la Champions League - dichiara il tecnico della Dinamo Kiev, alla vigilia dello scontro - e ha tantissime alternative: può mettere in campo due squadre diverse ugualmente competitive, sono convinto che in futuro riusciranno a dimostrare il loro vero talento". L'allenatore ha parole di conforto anche per il collega Andrea Pirlo, con il quale ha condiviso un passato bresciano e che conosce quindi benissimo: "Ci sono stati tanti cambiamenti, è normale che abbia bisogno di tempo per mettere a posto i suoi nuovi meccanismi di gioco, e poi ci sono altre problematiche: il Covid ha pesato così come la mancanza di pubblico, non è facile giocare senza i tifosi sugli spalti". Cristiano Ronaldo, a differenza dell'andata, nella gara di Torino ci sarà: "E' un giocatore fondamentale, la sua presenza infiamma tutta la squadra - continua Lucescu - e la sua caratura è pari a quella di Ibrahimovic per il Milan, di Messi per il Barcellona, di Sergio Ramos per il Real Madrid o di Lewandowski per il Bayern Monaco. Dà carisma anche ai suoi compagni, la sua presenza permette a tutta la Juve di avere maggiore fiducia".

Il tecnico romeno non allena più in Italia ormai da oltre vent'anni: "La Serie A ha attirato grandi campioni, penso che interessi quanto la Premier League - la riflessione del tecnico della Dinamo Kiev - e non penso che il livello si sia abbassato: il vostro campionato sarà sempre tra i più importanti del mondo".