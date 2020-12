Milinkovic e Reina: "Siamo sulla buona strada. Con un punto siamo felici"

DORTMUND - Un ultimo sforzo per la Lazio in Champions League. Manca un punto per arrivare agli ottavi. Buona la prestazione contro il Borussia, ma l'1-1 qualifica maticamente solo i tedeschi. Nel post partita, Milinkovic ha parlato della sfida che è stata ai microfoni di Lazio Style Channel: "Nel secondo tempo abbiamo creato molte occasioni, poi è arrivato il rigore e Ciro ha fatto gol. Con un punto andiamo tutti felici a casa. Ci ha aiutato il rigore perchè eravamo in un buon momento, dopo potevamo fare un altro gol, ma ripeto andiamo a casa felici. Fa freddo qui a Dortmund, neanche in Serbia fa così freddo (ride, ndr). Siamo tutti contenti. cercheremo di fare l'ultima gara bene e continuare a giocare in Champions".