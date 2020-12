Inzaghi: "Lazio simile a quella dello scudetto. Ottavi come una coppa"

ROMA - La Lazio agli ottavi di Champions League dopo vent'anni. Contro il Bruges è arrivato il tanto sperato punto per volare al turno successivo. I biancocelesti hanno sofferto, ma alla fine esultano. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato: “Domani i ragazzi si accorgeranno di quello fatto. Siamo tornati in Champions dopo tanto tempo, siamo tra le migliori 16 d’Europa senza aver mai perso. La qualificazione è meritata , guadagnata sul campo tra mille difficoltà. Peccato non aver fatto il terzo gol. Avevo giocatori a metà tempo sul lettino, gli ho chiesto di fare altri 25’. Dispiace non avere i tifosi con noi, immagino solo se stasera fossero stati qui”.

La gioia di Inzaghi

“La Lazio del 2000 e questa si somigliano. Entrambe hanno vinto trofei con grandi giocatori. Per me stasera è come aver vinto una coppa dopo un lavoro iniziato quattro anni e mezzo fa. Può succedere che anche 10 contro 11, con una squadra come Bruges, si possa soffrire. Faremo un’analisi degli ultimi minuti. Ma per 60-70’ ho visto una grande squadra. Dovevamo soffrire meno, ma nulla toglie a questi ragazzi che hanno fatto un’impresa. Ora mettiamo tutto nel campionato, c’è una discreta posizione in classifica dopo le problematiche avute. Per il Verona cerchiamo di ritrovare le energie, ora però godiamoci il momento. Mi auguro che Immobile mi possa battere nel record di gol in Europa quest’anno.”