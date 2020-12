Tare: "Con il Bayern nulla da perdere. La chiave del match? Dico la mia..."

ROMA - Avversario tosto per la Lazio agli ottavi di Champions League. Ci saranno i campioni d'Europa in carica del Bayern Monaco. Il ds Igli Tare , ai microfoni della Uefa, ha detto la sua sul sorteggio: “Meglio di così non poteva andare (ride, ndr). Scherzi a parte, giochiamo contro la squadra che ha vinto l’ultima Champions League ed è la favorita assoluta. Ma non partiamo sconfitti, lo abbiamo dimostrato già due volte con il Borussia Dortmund. Servirà entusiasmo, ci siamo meritati questa partita. Siamo sfavoriti, ma possiamo crederci e fare la sorpresa”.

Il commento di Tare

“Sicuramente avremmo preferito qualche altra avversaria, ma questo punto, con le migliori 16 d'Europa, non ci sono squadre forti e deboli. Sono club che dominano da anni il palcoscenico europeo. L’obiettivo era passare il girone e affrontare il resto con grande entusiasmo. C’è fiducia dopo non aver mai perso. Per cinque partite e in tutti i 75’, siamo stati dominanti. Poi nell’ultima partita, sul 2-2 con il Bruges, c’è stato nervosismo nel finale. Qualificazione comunque meritata. Da qui sino a febbraio contano tante cose: la forma della squadra, gli infortuni e tante altre situazioni. Pensiamo al campionato, siamo in ritardo. Quando arriverà questo evento, saremo felici e contenti del match. La chiave contro il Bayern? Due brutte giornate per loro e due grandi giornate per noi. Loro sono una squadra costruita per vincere la competizione. Non abbiamo nulla da perdere, ma solo da guadagnare".