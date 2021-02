Lazio, i convocati di Inzaghi per il Bayern Monaco

ROMA - Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Bayern Monaco (ore 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio si contano le assenze di Luiz Felipe e Radu. Ritorna Strakosha. Prima chiamata europea per Lulic e Musacchio.