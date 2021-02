Milinkovic: "Ci mancano i tifosi, ma pronti per il Bayern"

ROMA - Tra i protagonisti più attesi di Lazio-Bayern Monaco c'è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente, nel pre partita dell'Olimpico ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato: "Questa sera giocheremo contro la squadra più forte in assoluto, ma noi siamo tutti molto motivati, non vediamo l’ora di giocare. È tutto pronto. Abbiamo tanto rispetto per i bavaresi, il nostro gioco dipende tutto dalla costruzione da dietro, lo faremo anche stasera. Peccato che questa sera lo stadio sarà ancora vuoto, speriamo che questa situazione migliori presto, i tifosi ci mancano, ma ci hanno dato una grande carica all’uscita dal Centro Sportivo di Formello”.