Capello: “Impressionato in negativo da alcuni giocatori della Lazio”

Con il ko della Lazio nel doppio confronto contro il Bayern Monaco , la Champions League delle italiane volge al termine già agli ottavi di finale. Non succedeva dalla stagione 2015/16. “Il Bayern è di un altro livello, ha un’altra velocità. Ho visto i loro giocatori rientrare anche sul 6-1 - l’analisi di Fabio Capello dallo studio di Sky Sport - In Italia con lo spirito che abbiamo saremmo rimasti lì tranquilli. La difficoltà della Lazio è stata anche quella di giocare, la pressione del Bayern li ha messi in difficoltà. La Lazio in Italia è quella che palleggia di più. Ci sono stati giocatori che mi hanno impressionato negativamente, non gli ho visto fare quello che fanno in campionato”.

Capello: “In Italia non c’è questa velocità”

“Sul campo si è vista la differenza di palleggio. C’è rammarico per Juve e Inter. L’Atalanta? Il rammarico è per la partita di andata, per l’espulsione di Freuler. Nel ritorno il Real è stato nettamente superiore. Queste squadre hanno giocatori con una velocità che in Italia non vediamo. Lazzari, Chiesa…e poi?”. "Voi dominate quando giocate in Serie A - ha detto invece a Simone Inzaghi - Bisogna far sì che nel calcio italiano si corra di più e non cadere nella trappola di buttarsi per terra e fermare il gioco. Perché non riuscite a trasmettere questa voglia ai giocatori?".