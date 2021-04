Diretta Psg-Manchester City ore 21: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

PARIGI (FRANCIA) - Alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi, il Psg ospita il Manchester City nell'andata della semifinale di Champions League. La formazione di Pochettino, dopo essersi sbarazzata del Barcellona agli ottavi di finale, ha eliminato i campioni in carica del Bayern Monaco, e in entrambe le occasioni è andata a vincere in trasferta. I Citizens di Guardiola, invece, ancora imbattuti nella competizione (9V, 1N), agli ottavi hanno superato agevolmente il Borussia Moenchengladbach vincendo sia all'andata che al ritorno per 2-0, mentre ai quarti De Bruyne e compagni hanno estromesso dalla competizione l'altro Borussia, il Dortmund di Haaland, vincendo 2-1 sia in casa che in terra tedesca. I riflettori di tutto il mondo del calcio stasera saranno puntati sul Parco dei Principi, dove una parata di stelle si sfiderà in uno spettacolo unico. Il Psg non ha vinto alcuno dei tre precedenti con il Manchester City in competizioni europee (2N, 1P), ha affrontato solo Arsenal (4), Milan (4) e Juventus (8) in più occasioni senza mai trovare il successo nella sua storia. Tornando all'attualità, il ritorno si giocherà il 4 maggio a Manchester.